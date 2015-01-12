Четверо российских биатлонистов прошли отбор на чемпионат мира в Финляндии

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Четверо российских биатлонистов выполнили квалификационный норматив для попадания в состав сборной России на чемпионат мира. На первенство планеты в Финляндии поедут Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Тимофей Лапшин и Дарья Виролайнен.

Для успешного прохождения отбора спортсменам необходимо было попасть в десятку сильнейших в ходе январского этапа Кубка мира. Лапшин стал третьим в спринте, Шипулин и Малышко расположились на второй и третьей ступени пьедестала в масс-старте, а Виролайнен финишировала восьмой в гонке с общего старта.

Отметим, что Шипулин в настоящее время занимает второе место в общем зачете Кубка мира. На счету российского спортсмена 390 очков.

Лидирует француз Мартен Фуркад, набравший 481 балл. Стоит отметить, что в масс-старте в Оберхофе он финишировал первым, опередив Шипулина примерно на 20 секунд.

У женщин выше других россиянок в зачете (10-е место) расположилась Екатерина Глазырина, на счету которой 271 очко.