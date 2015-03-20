Фото: ТАСС

Чемпионат мира по футболу 2022 года начнется в ноябре и завершится в декабре. Причиной являются климатические условия в Катаре, которые не позволяют провести первенство планеты в июне, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Ранее президент ФИФА Йозиф Блаттер заявлял, что в Катаре нельзя играть в футбол летом, это опасно для здоровья футболистов и зрителей на трибунах. Единственным решением стал перенос турнира на конец года.

Катар является одной из самых жарких стран мира. Летом температура воздуха нередко достигает +50. Специалисты предлагали спроектировать полностью крытые стадионы с кондиционерами для поддержания внутри необходимой температуры, но это не решило вопрос с болельщиками, которым пришлось бы добираться на стадионы по пятидесятиградусной жаре.

Кроме решения по Катару, ФИФА определила график чемпионата мира по футболу 2018 года в России. "Лужники" примут три поединка первенства - матч открытия (14 июня), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля). Второй полуфинал и матч за третье место пройдут в Санкт-Петербурге.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Сборная России по футболу автоматически квалифицируется на домашний мундиаль, как страна-хозяйка первенства.