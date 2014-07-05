Дубль защитников вывел Бразилию в полуфинал ЧМ по футболу

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Голы Тьягу Силвы и Давида Луиза обеспечили сборной Бразилии победу в четвертьфинальном матче ЧМ по футболу над Колумбией - 2:1. В составе проигравших отличился лучший бомбардир первенства Хамес Родригес.

Первый мяч был забит в самом начале встречи — на седьмой минуте защитник бразильцев Тьягу Силва после углового направил снаряд в ворота соперника. Это был первый гол капитана сборной Бразилии с тех пор, как Раи забил России на ЧМ-1994.

Колумбийцы до перерыва имели возможности сравнять счет, но воспользоваться ими не сумели. Во втором тайме команды продолжали атаковать. В результате одного из выпадов "кофейщики" смогли забить, но гол был отменен из-за офсайда.

В одном из эпизодов капитан бразильцев Тьягу Силва получил желтую карточку и заработал автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

Не прошло и пяти минут, как Давид Луиз блестяще исполнил штрафной удар и забил второй мяч. На 78-й минуте колумбийцы заработали пенальти, который реализовал Хамес Родригес. С шестью мячами полузащитник является лучшим бомбардиром первенства. Большего подопечным Пекермана добиться не удалось.

В концовке встречи "пентакампеоны" лишились Неймара, который покинул поле на носилках. По оценкам врачей, лидер команды пропустит до 4 до 6 недель и на ЧМ уже не сыграет.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Германией. Матч состоится 9 июля.