Россияне лишились шансов на выход в полуфинал Euro U21

Фото: uefa.com

После окончания второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд сборная России утратила возможность пробиться в полуфинальную стадию соревнований. Напомним, что в своем стартовом матче подопечные Николая Писарева проиграли 0:1 испанцам, и теперь им требовалось взять верх над сверстниками из Нидерландов.

В противном случае перспективы россиян пробиться в полуфинал становились более чем призрачными. Напомним, что в противоборстве с представителями страны корриды, нашим футболистам пришлось играть без Алана Дзагоева и Федора Смолова, которые находились в расположении первой сборной, проводившей отборочный матч Чемпионата мира против национальной команды Португалии (и уступившей 0:1).

На этот раз Писарев имел возможность выпустить на поле всех сильнейших, однако появление атакующего полузащитника ЦСКА и нападающего столичного "Динамо" не спасло российскую дружину от очередного фиаско. В первом тайме ворота, защищаемые Николаем Заболотным, распечатал форвард Жоржиньо Вейналдум. Ну а спустя четыре с половиной минуты после перерыва "оранжевые" получили численное преимущество. За грубый подкат сзади арбитр показал красную карточку защитнику Никите Чичерину.

Удаление московского динамовца серьезно ослабило сборную России, чем незамедлительно воспользовался соперник. На 61-й минуте игроки из "Страны тюльпанов" закрепили свое преимущество. Неотразимый удар головой нанес Люк де Йонг. Россияне нашли в себе силы сократить отставание до минимума благодаря умелым действиям нападающего второй команды мадридского "Реала" Дениса Черышева, который успешно сыграл на добивании после выстрела Алана Дзагоева в штангу.

Но возвратившаяся было интрига, продержалась совсем недолго. Уже через три минуты на рандеву с Заболотным партнеры вывели принадлежащего лондонскому "Челси" форварда Олу Джона, который представившийся ему шанс отличиться не упустил. Завершилось же все полным и безоговорочным разгромом нашей молодежки. В концовке встречи авторами еще двух голов стали Дэнни Хусен и Лерой Фер, установивший окончательный счет матча – 5:1 в пользу сборной Нидерландов.

Однако регламент турнира оставлял россиянам шансы на выход из группы даже после такого разгрома и при отсутствии очков. Для начала нам требовалась поражение испанцев от команды Германии в другой встрече второго тура. Причем желательно было, чтобы немцы взяли верх с минимальным перевесом. При таком условии наша победа над немецкоой сборной с разницей более чем в один гол при любом поражении "Красной Фурии" от футболистов из Нидерландов в параллельном матче заключительного третьего тура выводила подопечных Николая Писарева в полуфинал.

Сразу три условия, это, конечно, многовато, но как говорится, надежда умирает последней. К сожалению, наши мечты о благосклонности Фортуны улетучились уже через два с половиной часа.

Матч Испания - Германия завершился со счетом 1:0 в пользу "Красной Фурии". Такой результат досрочно вывел в стадию плей-офф не только испанцев, но и "оранжевых". Сборные Испании и Нидерландов набрали по 6 очков. У россиян и немцев – очков нет. Что называется, ситуация предельно ясная, и не требующая дополнительных разъяснений.

И в другой группе все тоже практически ясно. Сборная Италии разгромила во втором туре хозяев турнира израильтян 4:0, набрала 6 очков, и досрочно забронировала за собой место в плей-офф. У норвежцев, обыгравших англичан со счетом 3:1 – на два балла меньше. Команда Израиля имеет в своем активе одно очко, а у родоначальников футбола после двух поражений очков и вовсе нет.

Британцы, как и россияне, все шансы уже потеряли. У израильтян же они остались, но чисто теоретические. Для того, чтобы оказаться в полуфинале, подопечным Гая Лузона в обязательном порядке требуется победа итальянцев над норвежцами и при этом собственный успех в противоборстве со сборной Англии. Но и это еще не все. Если, к примеру, "Скуадра адзурра" обыграет скандинавов с разницей в один мяч, то в этом случае команде Израиля будет нужна победа над англичанами в 5 голов или более.

Таким образом, с вероятностью 99,99 % можно сказать, что квартет полуфиналистов нынешнего Euro U21 составят сборные Италии, Норвегии, Нидерландов и Испании.

Андрей Ярков