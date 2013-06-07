Российская молодежка проиграла испанцам

Фото: Uefa.com

Молодежная сборная России начала Euro U21 с минимального поражения от испанцев – 0:1.

5 июня в Израиле стартовала финальная стадия чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд. Напомним, что в матчах этого турнира разрешено выступать игрокам, родившимся не ранее 1 января 1990 года. В первый день соревнований отношения выясняли сборные, входящие в группу

А. Хозяева Евро израильтяне сыграли вничью 2:2 со своими сверстниками из Норвегии, а итальянцы одолели англичан - 1:0, и после первого тура вышли в единоличные лидеры своего квартета.

Программа встреч группы В открылась на следующий день противоборством сборных России и Испании. К сожалению, подопечные Николая Писарева не смогли выйти на поле в оптимальном составе.

Накануне чемпионата выяснилось, что форвард московского "Динамо" Александр Кокорин, изначально включенный в заявку россиян, не сможет сыграть из-за травмы. Согласно регламенту турнира, в таких случаях разрешается одна перестановка. В итоге Кокорина из списка исключили, а вместо него был заявлен другой нападающий "бело-голубых" - Андрей Панюков.

В матче против «Красной Фурии" также не смогли сыграть атакующий хавбек ЦСКА Алан Дзагоев и форвард Федор Смолов, который после окончания клубного сезона вновь стал футболистом столичного "Динамо".

Оба игрока были вызваны главным тренером первой сборной России итальянцем Фабио Капелло на сбор перед отборочной встречей чемпионата мира, в которой главная команда нашей страны 7 июня сыграет с португальцами. Дзагоев и Смолов смогут присоединиться к молодежке позже.

Фото: Uefa.com

Таким образом, атакующий потенциал дружинаы Николая Писарева серьезно пстрадал, и в итоге ворота испанской сборной так и остались нераспечатанными. Ну а "Красная Фурия", приехавшая на турнир в ранге действующего чемпиона, и считающаяся экспертами и букмекерами главным фаворитом нынешнего Euro U21, один из своих моментов реализовала. И в итоге одержала победу со счетом 1:0.

За десять минут до окончания встречи испанцы получили право на штрафной. Подача в исполнении полузащитника "Барселоны" Тьяго Алькантары завершилась разящим ударом головой с пяти метров. Цель поразил выигравший борьбу на "втором этаже" 20-летний нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората.

В другом матче первого тура нашей группы сборная Нидерландов взяла верх над сверстниками из Германии – 3:2, и теперь, как и команда Испании, имеет в своем активе 3 очка.

Встречи следующего игрового дня в квартете В состоятся 9 июля. Подопечным Николая Писарева предстоит помериться силами с представителями "Страны Тюльпанов", а испанцев ждет свидание с немцами.

Игры заключительного третьего тура пройдут 12-го числа. Российская команда встретится с футболистами из Германии, а "Красная Фурия" проведет матч против сборной Нидерландов. Напомним, что в полуфинал молодежного Евро выйдут по две команды из каждой группы.

Андрей Ярков