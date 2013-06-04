Лучшая молодежь Старого света: 5 июня стартует Евро U21

5 июня в Израиле начнутся матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд - игроков до 21 года. В число восьми участников турнира входит и российская сборная, преодолевшая барьер квалификационной стадии соревнований.

То, что наша команда пробилась в финальную часть молодежного Евро, уже можно считать хорошим достижением, ибо семь предыдущих циклов завершились для россиян еще на отборочной стадии. Так что подопечные Николая Писарева в любом случае добились большого прогресса по сравнению со своими предшественниками. Нынешний цикл начался для российской "молодежки" 6 сентября позапрошлого года, когда она на выезде переиграла со счетом 2:0 своих польских сверстников. Помимо поляков, в нашей отборочной группе были еще команды Португалии, Молдавии и Албании. Главными конкурентами россиян считались португальцы, с которыми мы в итоге обменялись домашними победами. В подмосковных Химках подопечные Писарева взяли верх 2:1, а матч в городе Барселуш завершился со счетом 1:0 в пользу соотечественников Васку да Гама.

Алан Дзагоев. Фото: ИТАР-ТАСС



Однако с остальными участниками группы российские футболисты сыграли лучше португальцев. Мы одержали еще четыре победы при двух ничьих (в домашних встречах против сборных Албании и Молдавии), а наши основные соперники смогли выиграть лишь три раза при таком же количестве ничейных исходов. В итоге российская дружина опередила португальцев на два очка и получила прямую (с первого места в группе) путевку в стыковые матчи, в которых и определялись семь участников финальной стадии (восьмым были хозяева Евро - израильтяне, освобожденные от отборочных игр).

В борьбе за право поездки в Землю обетованную наша "молодежка" встретилась с представителями Чехии. Выездная победа 2:0 в первом матче предопределила общий успех российских футболистов. Добившись ничьей 2:2 в ответном противоборстве, коллектив Николая Писарева завоевал место среди финалистов Евро. Помимо сборных России и Израиля, пропуск в решающую стадию получили команды Италии, Испании, Нидерландов, Англии, Норвегии и Германии.

Согласно регламенту чемпионата, 8 участников финальной стадии были разбиты на два квартета, в каждом из которых пройдет круговой турнир (3 тура по системе каждый сыграет с каждым). После чего по две сильнейшие сборные попадут в плей-офф, представляющий собой два полуфинала и финал (матч за 3-е место, как и на взрослом Евро, не предусмотрен).

К слову, официально турнир называется Euro U21, однако играть в Израиле разрешено и старшим спортсменам. Дело в том, что отборочные соревнования начались еще в 2011 году, и согласно директиве УЕФА, которая распространяется на весь цикл, до матчей допускаются футболисты, родившиеся не раньше 1 января 1990 года. То есть те, кому в 2011-м был 21 год. Так что в Израиле мы увидим множество 23-летних игроков, среди которых есть как восходящие, так и уже сверкающие звезды.

Впрочем, заявки команд на турнир уже обнародованы. Как и на взрослом Евро в список разрешено вносить двадцать три футболиста, включая трех вратарей. В сборную России попали 14 игроков (60% состава команды) из московских клубов. Это защитники Георгий Щенников (ЦСКА), Сергей Брызгалов ("Спартак"), Никита Чичерин ("Динамо"), Тарас Бурлак ("Локомотив") и Иван Князев ("Торпедо"), хавбеки Алан Дзагоев (ЦСКА), Максим Григорьев ("Локомотив") и Юрий Кириллов ("Динамо"), нападающие Александр Кокорин ("Динамо") и Павел Яковлев ("Спартак"). Также спартаковцами отныне вновь являются Николай Заболотный (вратарь) и Александр Зотов (полузащитник), игравшие в завершившемся клубном сезоне на правах аренды за "Ростов" и "Томь" соответственно. По той же причине нападающий Федор Смолов, относительно которого истек договор аренды с "Анжи", теперь снова динамовец, а выступавший в "Ростове" защитник Максим Беляев – теперь футболист "Локомотива".

Есть в команде и три легионера. Голкипер Станислав Крицюк представляет португальскую "Брагу", полузащитник Роман Емельянов принадлежит донецкому "Шахтеру", а форвард Денис Черышев по-прежнему пытается пробиться в состав мадридского "Реала", играя на постоянной основе за вторую команду "королевского клуба".

Остальные 6 человек представляют немосковские клубы РФПЛ. За махачкалинский "Анжи" играет хавбек Олег Шатов, за самарские "Крылья Советов" - его коллега по амплуа Ибрагим Цаллагов, а за "Краснодар" еще один футболист средней линии - Сергей Петров. Цвета этого же клуба защищает вратарь Александр Фильцов. Нижегородскую "Волгу" представляет полузащитник Шота Бибилов, а пермский "Амкар" - нападающий Максим Канунников, ранее выступавший за питерский "Зенит". Кстати, ни одного игрока из состава серебряного призера недавно завершившегося чемпионата России, в заявке нашей "молодежки" нет.

Помимо самой яркой звезды нынешней сборной Алана Дзагоева, еще 7 футболистов имеют опыт выступлений за главную команду страны. Александр Кокорин провел за нее уже 13 матчей, Олег Шатов. Федор Смолов, Максим Григорьев – по два, а Георгий Щенников, Тарас Бурлак и Денис Черышев – по одному. Ну, а атакующий хавбек ЦСКА уже долгое время считается одним из лидеров первой сборной России, за которую сыграл в 27-ми встречах, забив в них 8 мячей. Дзагоеву принадлежит и один из рекордов предстоящего Евро. Армеец является самым дорогим футболистом чемпионата. Согласно независимому и в тоже время авторитетнейшему в этом вопросе ресурсу "Трансфермаркт", трансферная стоимость Дзагоева сегодня оценивается в 25 миллионов евро, и она на три миллиона превышает "цену" идущего вторым (среди участников чемпионата) полузащитника испанской "Барселоны" Тьяго Алькантары.

Кстати, испанцы стали одними из соперников россиян на групповом этапе турнира. Да, и в целом жребий оказался очень суров по отношению к подопечным Николая Писарева, ведь помимо "Красной фурии" им предстоит сыграть еще против сборных Нидерландов и Германии. Шутка ли, но именно эти три команды выиграли три последних молодежных Евро. В 2007 году на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись футболисты Страны тюльпанов, в 2009-м – немцы, а два года назад турнир завершился триумфом испанских спортсменов. Для российской же команды высшим достижением на Euro U21 является четвертьфинальная стадия, до которой наши ребята доходили дважды – в 1994 и 1998 годах.

А вот в советские времена дела на молодежных Евро у нас обстояли значительно лучше. Сборная СССР дважды становилась чемпионом. В первый раз это произошло в 1980 году, а во второй – десять лет спустя. Лидерами же по числу побед на чемпионатах Европы среди молодежных команд (после 1978 года, когда турнир получил статус УЕФА) являются итальянцы, выигрывавшие золото 5 раз. Три титула у испанцев, по два – у команд Советского Союза, Англии и Нидерландов, и по одному – у сборных Франции, Чехии, Германии и Союзной Югославии, победившей на первом официальном турнире (1978 год).

Итак, очередной турнир стартует 5 июня. В этот день пройдут матчи первого тура в группе А. В матче открытия встретятся команды Израиля и Норвегии, а затем отношения будут выяснять итальянцы и англичане. Сборная России, попавшая в квартет В, проведет свою стартовую встречу против испанцев на следующий день. А 9 июля ей предстоит сразиться с футболистами из Нидерландов, завершать же выступления на групповом этапе она будет 12-го числа противоборством с командой Германии.

Андрей Ярков