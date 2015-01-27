В двух московских аптеках обнаружили завышенные цены

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Столичная прокуратура входе проверок обнаружила завышенные цены на лекарства в двух аптеках, сообщает пресс-службе ведомства.

Так, в аптечном пункте ООО "Диамед-клиник" на Шереметьевской улице дороже положенного оказались лекарства "Амоксиклав квиктаб", "Но-шпа", "Ренитек", "L-Тироксин" и "Ацикловир".

Помимо этого, в аптечном пункте не соблюдались условия хранения лекарственных средств, которым требовалась защита от света.

По итогам проверки прокурор Северо-Восточного округа возбудил административные дела по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий" и "Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств".

Кроме того, Бутырская межрайонная прокуратура выявила повышенные цены и в аптечном пункте ООО "Фармсистем" на улице Декабристов. Препарат "Тропикамид" продавался там с надбавкой 79,4 % при максимально установленной законом в 28%, а надбавка на "Лоратадин" составила 50,3% при максимально возможной - 32%. Прокуратурой также было возбуждено административное дело.

Ранее M24.ru сообщало, что прокуратура совместно с Мосгордумой начнет проверку цен в аптеках. Ведомство будет искать случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов. Представители аптечных сетей утверждают, что цены на жизненно важные лекарства не поднимали, однако выпадающие доходы от их продажи уже компенсируются за счет подорожания других медикаментов.

Помимо отзыва лицензии, аптекам, установившим слишком высокие цены на жизненно важные лекарственные средства, может грозить штраф. Она должна будет заплатить двойной объем "излишней выручки", то есть прибыли за счет завышения цен, полученной за весь период продажи. Цены на жизненно важные лекарственные средства (ЖВЛС) регулируются в зависимости от ценовой группы. На медикаменты стоимостью ниже 50 рублей нельзя делать розничную наценку более 32%, на медикаменты стоимостью от 50 до 500 рублей - больше 28%, а на лекарства свыше 500 рублей - более 15%. В список входят такие медикаменты, как инсулин, панкреатин, глюконат кальция и другие.