Эксперты оценили стоимость подготовки к Новому году в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи готовятся к предновогодним тратам. Сколько денег им понадобится, чтобы встретить 2013 год посчитали в столичном департаменте торговли и услуг.

Так, за вызов Деда Мороза со Снегурочкой надо заплатить минимум 1 тысячу рублей. За эту сумму сказочные персонажи согласятся выступить, например, на детском утреннике.

В целом же цена на их услуги зависит от дня празднования, продолжительности и сценария программы. Если же с Дедом Морозом и Снегурочкой хочется встретиться в новогоднюю ночь, стоимость услуги может составить до 30 тысяч рублей.

Цены на еще один символ праздника – елку – также различаются. Искусственные деревья, которые давно вытесняют живые из домов, торговых центров и офисов, сейчас предлагаются любого размера и "пушистости", с разнообразными веточками и дополнительными спецэффектами. В московских магазинах они стоят от 300 рублей (за полуметровую елку) до 18 тысяч рублей (за ель высотой под 3 метра).

Выбор украшений для елки также разнообразен – от дешевых пластиковых шаров до эксклюзивных дизайнерских фигурок. По данным департамента, в среднем елочные игрушки стоят от 30 до 170 рублей за штуку, а гирлянды – около 300 рублей.

Магазины закупили и многочисленные карнавальные наряды. На этот раз абсолютным лидером по продажам должен стать костюм змеи – символа наступающего года. Цены на них колеблются от 600 до 3 тысяч рублей.