25 сентября 2013, 17:37

Через временное трудоустройство ежегодно проходят 50 тысяч москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве ежегодно около 50 тысяч человек пользуются программами временного трудоустройства. Об этом сообщает информационный центр правительства столицы.

"Ежегодно через наши программы проходит около 50 тысяч человек. Для Москвы это очень хорошая цифра. Люди активно идут на временную работу, особенно в летний период", - рассказал замглавы департамента труда и занятости населения Москвы Виктор Иванов на форуме "Общественные работы и временное трудоустройство – социальные гарантии".

Виктор Иванов отметил, что работа ведется только с проверенными работодателями, которые вовремя платят заработную плату. Средняя заработная плата по программе с учетом материальной поддержки правительства Москвы составляет от 16 до 25 тысяч рублей.

Обеспечение временного трудоустройства для безработных и ищущих работу граждан является одной из приоритетных задач правительства Москвы. Мероприятия по помощи таким москвичам организуют центры занятости населения в административных округах столицы на основании договоров с работодателями.

