В столице откроют более 100 центров регистрации прав

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В течение 2013 года в столице откроют 111 многофункциональных центров, которые смогут осуществлять прием документов для государственной регистрации прав.

46 центров заработают уже в январе будущего года, сообщила РИА Новости замруководителя Росреестра по Москве Инна Демидова.

По словам Демидовой, с 1 января будущего года прием документов на государственную регистрацию прав, а также запросов о предоставлении сведений по сделкам с недвижимостью, содержащихся в Едином государственном реестре прав, могут осуществлять многофункциональные центры.

Работа по созданию таких центров ведется с 1 ноября текущего года, три из них уже начали действовать в столице - один в Замоскворечье, а два других - в ЮВАО в районах Лефортово и Нижегородский.