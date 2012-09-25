Казанский вокзал частично эвакуировали в связи с учениями

Казанский вокзал вернулся к своему рабочему режиму. Утром 25 сентября из второго зала эвакуировали людей из-за найденной подозрительной сумки

Пассажиров эвакуировали из Казанского вокзала в столице в связи с учениями на случай чрезвычайного происшествия. Ранее сообщалось, что из одного из залов вокзала эвакуируют людей после обнаружения там подозрительной сумки

Об этом РИА Новости сообщил дежурный по вокзалу.

"Людей действительно эвакуировали, но все это происходило в рамках учений, которые в этот день проводят во многих городах России", - заявил работник вокзала.

Напомним, что 24 сентября сотрудники транспортной полиции проверяли на наличие взрывчатых веществ бесхозную женскую сумку, обнаруженную в секторе "В" аэропорта "Домодедово". Позже стало известно, что никаких взрывных устройств в женской сумке, найденной в аэропорту, не обнаружено. Владелица сумки была установлена.

А в пятницу, 21 сентября, неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда Москва-Иваново.