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Политика

23 июля 2012, 18:05

В Центральном округе сократили квоты на трудовых мигрантов

цао миграция Сергей Байдаков власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральный административный округ (ЦАО) столицы сократил квоты на привлечение иностранной рабочей силы, удовлетворив лишь 13% заявок от работодателей (на 44,5 тысяч человек), сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

"Мы отвыкли видеть россиян в качестве дворников, водителей маршруток и строителей. Сокращение квот на привлечение иностранной рабочей силы в центр Москвы не только поможет трудоустроить жителей Москвы, временно оставшихся без работы, но и стимулирует работодателей улучшить для них условия труда и увеличить социальные гарантии", - прокомментировал это решение префект округа Сергей Байдаков.

Власти не согласовали, в частности, заявки работодателей, существенно увеличивших количество привлекаемой рабочей силы, и заявки по коду "Строительство".

Согласно данным окружной Межведомственной комиссии по привлечению и использованию иностранных работников на 2013 год поступили заявки от более чем 3 тысяч организаций, работающих в центре города.

Всего по Москве на 2013 год принято 11 тысяч 700 заявок на 850 тысяч иностранцев. Из них предприятиями Центрального административного округа столицы заявлена потребность в 340 тысячах иностранных работников.

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