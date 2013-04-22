В центре Москвы отремонтируют 47 досуговых клубов в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В течение 2013 года в центре Москвы отремонтируют 47 досуговых клубов, в том числе в Тверском районе – 13 зданий, в Замоскворечье – 8, в Басманном районе – 7, в Хамовниках – 6, на Пресне – 5, в Красном селе – 4, на Якиманке – 2 и один клуб на Арбате.

На ремонтные работы планируется выделить 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

"Ремонтируя досуговые клубы, мы действуем в интересах семей Центрального округа. Мы считаем, что комфорт помещений в сочетании с интересной и насыщенной внеклассной программой обеспечит детям более качественный отдых и личностный рост", – сказал префект ЦАО Виктор Фуер.

Всего в центре Москвы работают 149 досуговых клубов. В 2012 было отремонтировано 25 клубов. В настоящее время в ремонте нуждаются 55 зданий.