Дом Василия Пушкина откроется 16 июля после реконструкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Дом Василия Пушкина откроется 16 июля после реставрации. Об этом на встрече членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям с представителями комитета Госдумы сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По его словам, сейчас идет ремонт в особняках Скрябина, Кусково, Царицыно и Останкино, передает корреспондент M24.ru.

Дом дяди поэта Александра Пушкина является памятником федерального значения, однако в здании никогда не проводилась реставрация.

Дом представляет собой небольшую деревянную постройку площадью 358 квадратных метров. Василий Львович Пушкин проживал здесь несколько лет в первой трети XIX века.