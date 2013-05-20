Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая 2013, 20:27

Город

Дом Василия Пушкина откроется 16 июля после реконструкции

Фото: ИТАР-ТАСС

Дом Василия Пушкина откроется 16 июля после реставрации. Об этом на встрече членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям с представителями комитета Госдумы сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По его словам, сейчас идет ремонт в особняках Скрябина, Кусково, Царицыно и Останкино, передает корреспондент M24.ru.

Дом дяди поэта Александра Пушкина является памятником федерального значения, однако в здании никогда не проводилась реставрация.

Дом представляет собой небольшую деревянную постройку площадью 358 квадратных метров. Василий Львович Пушкин проживал здесь несколько лет в первой трети XIX века.

цао реставрация культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика