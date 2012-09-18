Жителям Замоскворечья за год предоставлено 120 тысяч госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Филиал многофункционального центра района Замоскворечье за первый год работы предоставил жителям около 120 тысяч госуслуг. Центр был открыт в сентябре 2011 года.

В нем размещены представители 12 городских и 3 федеральных служб, организовано получение 73 видов государственных услуг, сообщает пресс-служба центрального административного округа Москвы.

Филиал многофункционального центра района Замоскворечье находится на улице Бахрушина, 13.

Пресс-служба напоминает, что в округе действуют два многофункциональных центра. В конце 2012 года будет открыт МФЦ Красносельского района по адресу: улица Малая Лубянка, 16.

В 2013 году также планируется открыть МФЦ в районах Арбат, Басманный, Мещанский, Тверской и Хамовники.