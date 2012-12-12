На новогодних каникулах в ЦАО проведут 600 тематических мероприятий

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В Центральном округе Москвы уже сформировали программу активного отдыха. В этом году для москвичей подготовили 600 спортивных и развлекательных мероприятий.

Так, с января на базе досуговых учреждений для детей организуют 400 мероприятий, на базе учреждений дополнительного образования – более 70. Также в формате семейного отдыха пройдут 120 районных мероприятий и 10 открытий сезона, сообщили в пресс-службе Центрального административного округа Москвы.

Горожан ждут зимние игры, утренники, танцевальные марафоны, а также конкурсы лепки снеговиков. Особое внимание стоит уделить спортивным акциям. Соревнования по настольному теннису, мини-футболу, самбо, хоккею, гимнастике, карате, дартсу, стрельбе из арбалета – эти и другие события порадуют любителей спортивного досуга.

Организаторы также позаботились об интересном отдыхе людей старшего поколения. В частности, для них на базе центров социального обслуживания проведут фитнес-зарядки.

Добавим, что посетителям дворовых, школьных катков, лыжных трасс и спортплощадок, принадлежащих управлению образования, будут бесплатно выдавать спортивный инвентарь. Школы уже закупили 1100 пар фигурных и столько же хоккейных коньков, клюшки, шайбы и лыжи.

Всего в центре столицы оборудуют 276 площадок для активного отдыха. В том числе 57 горок, 28 катков и 17 снежных крепостей.

По словам префекта ЦАО Сергея Байдакова, разнообразная программа зимнего отдыха будет доступна абсолютно для всех москвичей и гостей города.