Уровень всех московских газонов понизят в течение трех лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы намерены в течение трех лет завершить работы по понижению уровня газонов ниже бордюрного камня.

Решение понизить уровень газонов власти приняли в начале 2012 года, напоминает РИА Новости. Это было сделано в связи с тем, что во время дождей и таяния снега земля на газонах размывается, и грязь попадает на проезжую часть.

"В этом году мы понизили около 3 миллионов квадратных метров газона, на что было выделено 1,8 миллиарда рублей. За три года мы хотим завершить эту работу. Сейчас, в первую очередь, делались большие дороги, в последующих годах выйдем на остальные трассы", - сообщил руководитель столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин.

По словам чиновника, в 2013 и 2014 годах планируется проводить подобные работы еще на двух миллионах квадратных метрах газона ежегодно.

Напомним, этим летом работы по понижению уровня газонов активно проводились в центре Москвы.