02 октября 2013, 11:44

Город

Три новых катка заработают зимой в ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Сразу три новых катка откроются в центральном округе столицы грядущей зимой, сообщили в пресс-службе префектуры округа. Покататься на коньках можно будет в Саду имени Баумана, Таганском парке и парке "Красная Пресня".

Лед на катках будет искусственным. Все необходимое оборудование для организации мест зимнего отдыха уже готово к зимнему периоду.

Кроме новых площадок для катания, в центре традиционно будут работать катки с искусственным покрытием в Парке Горького, в Саду "Эрмитаж" и на Красной площади. Всего этой зимой в ЦАО будут открыты 114 катков, среди которых – 96 бесплатных. На спортивных площадках и во дворах школ будет залито 67 катков.

