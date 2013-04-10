Расходы бюджета Москвы вырастут до 1,8 триллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон о бюджете города на 2013 год и на плановый период 2014 . Они увеличивают расходы бюджета почти на 87 миллиардов рублей.

Таким образом, расходы в этом году составят 1,805 триллиона рублей. При этом размер доходов не изменится (1,517 триллиона), а дефицит возрастет до 287 миллиардов рублей.

Изменения были внесены из-за остатка средств, образовавшегося на 1 января 2013 года, и его распределения для решения неотложных задач города.