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28 июля 2014, 16:25

Мужчины перестали разводиться с образованными женщинами - исследование

браки разводы исследование образованность

Фото: ИТАР-ТАСС

Высокий уровень образования женщин с начала XXI века перестал увеличивать шансы на развод. К такому выводу американским психологам помогла прийти статистика по бракам и разводам в США за 1950-2009 годы, сообщает издание American Sociological Review.

Так, в 50-е годы прошлого столетия в Штатах царила традиционная модель брака: муж работает, жена занимается домом и детьми. Тогда недолговечность браков с более образованными женщинами объяснялась, вероятно, мужским страхом потерять свое превосходство в семье, считают социологи.

Впрочем, несмотря на движение феминисток и борцов за права женщин, в 1960-1970-е годы мужчины все равно предпочитали менее образованных спутниц жизни. Тогда браки с образованными женщинами на 34 процента чаще завершались разводом.

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С середины 80-х американки стали получать университетские дипломы чаще, чем представители сильного пола. Тенденция сохраняется до сих пор. Таким образом, в 2005-2009 годах уже в 60 процентах браков более просвещенными оказывались именно женщины.

Стабильность подобных союзов не отличается от среднего показателя. Поэтому социологи пришли к выводу, что с середины 1990-х высокий уровень образованности женщин перестал быть "фактором риска".

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