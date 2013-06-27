Угроза взрыва в офисном здании на севере Москвы не подтвердилась

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудников и посетителей одного из офисных зданий на севере Москвы эвакуировали после звонка о якобы заложенной бомбе.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции, около 13:30 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что в офисном здании на Ленинградском проспекте, 39 заложена бомба.

"На месте работала спецтехника и кинологи с собаками", - добавил собеседник.

По сообщению пресс-службы Райффайзенбанка, отделение которого находится в офисном здании, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

За минувшие сутки это второе сообщение о взрывном устройстве в столице: утром 27 июня неизвестный сообщил, что стоит с бомбой около главного входа на ВВЦ. Прибывшие на место сотрудники полиции на месте никого не обнаружили.