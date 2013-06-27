Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня 2013, 16:30

Безопасность

Угроза взрыва в офисном здании на севере Москвы не подтвердилась

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудников и посетителей одного из офисных зданий на севере Москвы эвакуировали после звонка о якобы заложенной бомбе.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции, около 13:30 на службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что в офисном здании на Ленинградском проспекте, 39 заложена бомба.

"На месте работала спецтехника и кинологи с собаками", - добавил собеседник.

По сообщению пресс-службы Райффайзенбанка, отделение которого находится в офисном здании, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

За минувшие сутки это второе сообщение о взрывном устройстве в столице: утром 27 июня неизвестный сообщил, что стоит с бомбой около главного входа на ВВЦ. Прибывшие на место сотрудники полиции на месте никого не обнаружили.

Сайты по теме


бомбы телефонный терроризм проверки кинологи чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика