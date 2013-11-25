Предмет, найденный рядом с посольством Эфиопии в ЦАО, оказался бомбой

Фото: ИТАР-ТАСС

Подозрительный предмет, который был найден 22 ноября неподалеку от посольства Эфиопии на улице Большая Переяславская, дом 7 а, оказался самодельным взрывным устройством.

Находку разрушили с помощью гидропушки, а затем содержимое свертка отправили на экспертизу, сообщает "Интерфакс".

Как отметили в правоохранительных органах, внутри свертка находились три пластиковые трубки, содержащие пироксилиновый порох весом примерно 400 граммов.

Также бомбу снабдили саморезами и детонатором, который можно было активизировать по звонку мобильного телефона, прикрученного к устройству.