Информация о бомбе в поезде Томск - Москва не подтвердилась

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции вместе с кинологами и взрывотехниками обследовали поезд Томск-Москва и не обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Сейчас железнодорожный вокзал работает в штатном режиме, поезд Томск - Москва отправился по назначению.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины, которая сообщила о бомбе.

Напомним, что пассажиров поезда Томск - Москва эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве в багаже мужчины, севшего в состав. Анонимный звонок от женщины поступил примерно в 11.30 (08.30 по мск).