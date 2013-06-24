Форма поиска по сайту

24 июня 2013, 18:09

Безопасность

Полицейские проверяют на взрывчатку авто на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции проверяют на наличие взрывчатки автомобиль на юго-востоке Москвы.

Подозрительная машина "Жигули" была обнаружена на улице Чугунные ворота. Прибывший на место кинолог с собакой проверил авто, проверка показала, что в машине может находиться бомба, сообщает ИТАР-ТАСС.

Обстоятельства произошедшего уточняются, пресс-служба столичного главка полиции пока не комментирует ситуацию. По неподтвержденным данным, недалеко от места ЧП проводится операция по задержанию подозреваемого в преступлении.

бомбы проверки кинологи чп

