Полицейские проверяют на взрывчатку авто на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции проверяют на наличие взрывчатки автомобиль на юго-востоке Москвы.

Подозрительная машина "Жигули" была обнаружена на улице Чугунные ворота. Прибывший на место кинолог с собакой проверил авто, проверка показала, что в машине может находиться бомба, сообщает ИТАР-ТАСС.

Обстоятельства произошедшего уточняются, пресс-служба столичного главка полиции пока не комментирует ситуацию. По неподтвержденным данным, недалеко от места ЧП проводится операция по задержанию подозреваемого в преступлении.