Взрывное устройство в Университете управления не обнаружили

Кинологи и взрывотехники не нашли взрывного устройства в Государственном университете управления, откуда днем 23 октября эвакуировали студентов и преподавателей.

Укак рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД, угроза взрыва не подтвердилась. В настоящее время предпринимаются меры к установлению личности человека, сообщившего о взрыве.

Напомним, утром 23 октября столичные правоохранители эвакуировали студентов, преподавателей и персонал Государственного университета управления (ГУУ) в связи с сообщением об угрозе взрыва.

На месте работали кинологи, полицейские и инженерно-саперные подразделения, которые обследовали помещения на предмет взрывчатки.