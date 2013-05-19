Юноше, испытавшему самодельную бомбу в Люберцах, грозит срок

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в отделение полиции доставили учащегося учебно-производственного центра, который испытал самодельную бомбу. В результате опыта юноши возле овощной палатки напротив дома номер 26 по Южной улице прогремел взрыв.

Пострадавших нет. У торговой палатки обгорела стена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

По предварительным данным, в состав бомбы входили рубленые гвозди, смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, часы-будильник.

Как заявил задержанный, взрывное устройство он изготовил 17 мая. В рюкзаке юноши нашли предметы, схожи с найденными на месте взрыва, а также пистолет и ружье.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.