14 ноября 2013, 21:30

Безопасность

Рейс Москва - Санкт-Петербург задержали на час из-за сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейс Москва - Санкт-Петербург из аэропорта Домодедово был задержан на час из-за сообщения о бомбе на борту лайнера. Самолет проверили взрывотехники, но никакого взрывного устройства не обнаружили.

При посадке на самолет Москва - Санкт-Петербург один из пассажиров сообщил правоохранителям, что на борту якобы заложена бомба, сообщает РИА Новости.

Самолет тщательно проверили, но никакого взрывного устройства обнаружить не удалось. После этого пассажир признался, что таким образом решил пошутить.

Пассажир задержан, его ожидает привлечение к административной или уголовной ответственности.

Согласно информации онлайн-табло Домодедово, самолет компании S7 "Сибирь" был отправлен в 21.13. Время задержки рейса составило один час семь минут.
На борту находятся 128 человек и шесть членов экипажа.

