В Москве обезврежено мощное взрывное устройство

На юго-востоке Москвы на территории государственного бюджетного учреждения взрывотехниками ФСБ обезврежено мощное взрывное устройство, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около 21:00 в понедельник на территории предприятия на улице Нижние Поля, дом 20 б рабочие обнаружили коробку с проводами и часовым механизмом.

В ходе осмотра предмета с собакой, обученной на поиск взрывчатых веществ, было установлено, что коробка является самодельным взрывным устройством (СВУ) большой мощности.

На место вызвали дежурную взрывотехническую группу ФСБ России. В 23.50 специалисты-взрывотехники при помощи специального робота-сапера расстреляли взрывное устройство из гидропушки. Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.