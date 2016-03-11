Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2016, 14:07

Безопасность

Сообщение о бомбе в припаркованной машине на проспекте Мира оказалось ложным

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Информация о бомбе в припаркованной машине на проспекте Мира не подтвердилась, сообщает Агентство "Москва".

Полиция проверила подозрительный предмет, но ничего опасного не обнаружила.

Ранее m24.ru сообщало, что на проспекте Мира в районе дома 39А у ресторана быстрого питания McDonald's полиция оцепила машину из-за сообщения о бомбе.

"В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в припаркованной машине, расположенной между домом 39А и домом 41с2 по проспекту Мира, находится взрывное устройство. Машина оцеплена, работают наряды полиции", – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация из соседних зданий не проводилась.

бомбы саперы взрывные устройства чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика