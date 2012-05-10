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ЧП

10 мая 2012, 15:58

Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва

бомбы телефонный терроризм угроза взрыва чп

Фото: Вести.Ру

На востоке Москвы завершена проверка школы N423. Ранее в полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в школе на Федеративном проспекте, дом 1А якобы заложена бомба. Администрация школы вывела учащихся и преподавателей на улицу. На место происшествия в Перово сразу же прибыли оперативные службы.

При проверке здания кинологом с собакой никаких подозрительных предметов обнаружено не было. По предварительным данным, сообщение о заложенной в школе бомбе сделал один из учащихся школы. Полиция ведет розыск телефонного террориста, сообщает "Интерфакс".

Ранее неизвестный по телефону сообщил о бомбе, заложенной в здании Преображенского районного суда Москвы. Из здания суда, расположенного по адресу 2-я улица Бухвостова, владение 4, было эвакуировано 50 человек. Помещения суда проверил кинолог с собакой. Звонок о минировании суда оказался ложным: следов взрывчатых веществ выявлено не было. После проверки суд продолжил свою работу.

Как заявили в УВД Восточного округа Москвы, номер телефона звонившего установлен, принимаются меры к его розыску и задержанию.

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