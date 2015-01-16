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Общество

16 января 2015, 21:01

Стали известны имена врачей, в честь которых назовут три больницы

больницы переименования медицина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Департамент здравоохранения Москвы предлагает присвоить трем московским больницам имена выдающихся медиков Груни Сухаревой, Александра Рабухина и Ипполита Давыдовского, сообщает Агентство "Москва".

В честь этих российских медиков хотят назвать Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков, Туберкулезную больницу №11 и ГКБ №23.

Заявка на присвоение имен этих врачей больницам поступила в городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов. Предложения департамента здравоохранения будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии, которое запланировано на конец января.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков - одна из старейших детских клиник Москвы, она существует с 1914 г. Сейчас это основное детское специализированное учреждение психиатрического профиля в Москве, занимается оказанием высококвалифицированной психиатрической и психоневрологической помощи детям и подросткам.

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Туберкулезная больница № 11 существует с 1960 года. Больница расположена в Солнечногорске, в год здесь обслуживается более 2,5 тысячи больных туберкулезом с различной сопутствующей патологией.

Городская клиническую больница № 23 существует с 1866 года. До революции здесь располагалось Яузское отделения для чернорабочих. Сейчас это многопрофильная клиническая больница.

Груня Сухарева - знаменитый советский психиатр, разработавшая эволюционно-биологическую концепцию психических заболеваний.

Александр Рабухин - выдающийся советский пульмонолог, автор 280 работ по проблемам фтизиатрии и пульмонологии.

Ипполит Давыдовский - советский патологоанатом, один из организаторов патолого-анатомической службы в стране.

Больницам Москвы будут присваивать имена известных врачей - Собянин

Напомним, о том что всем городским больницам Москвы присвоят имена выдающихся отечественных медицинских работников накануне сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников ранее представил свой список имен медиков, которые должны быть увековечены. По его мнению, столичным медучреждениям стоит присвоить имя Максима Кончаловского, Дмитрия Плетнева, Сергея Юдина, Павла Кукоцкого и Валентина Войно-Ясенецкого.

Впервые о подобной инициативе в июне прошлого года заявил Сергей Собянин. Он отметил, что столичным клиникам будут присваивать имена их основателей, а также имена других известных врачей.

Тогда же городской клинической больнице №20 присвоили имя Александра Ерамишанцева - хирурга, под руководством которого прошла первая в нашей стране операция по пересадке печени.

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