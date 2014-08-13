Выписаны все пострадавшие от отравления пассажиры поезда Абакан-Москва

Фото: ИТАР-ТАСС

Из столичных больниц выписаны все пассажиры поезда Абакан-Москва, пострадавшие от отравления, передает ИТАР-ТАСС.

Как отметила пресс-секретарь главы республики Тува Долаана Салчак, 27 детей отправятся в Крым, куда ехала вся группа, на самолете (аэропорт Симферополя), а еще 31 человек позже поедут в Евпаторию. Школьников будут сопровождать врачи.

Ранее из медучреждений были выписаны трое взрослых, также пострадавших от отравления.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в вагоне-ресторане поезда Абакан-Москва отравились более полусотни человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей".

В ходе расследования было установлено, что все пострадавшие питались в вагоне-ресторане. Причиной отравления, по мнению следователей, стал некачественный плов.