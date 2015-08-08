Актера Льва Дурова экстренно прооперировали

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Актеру Льву Дурову, госпитализированному накануне вечером, сделали экстренную операцию на сердце, сообщает ТАСС. Как сообщил агентству источник, минувшей ночью у народного ариста фактически остановилось сердце. Врачи приняли решение оперативно проопрерировать его.

Лев Дуров был доставлен в Первую градскую больницу вечером 7 августа. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Ранее актер перенес два инфаркта и несколько операций на сердце.

Главный режиссер Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов рассказал, что первоначальный диагноз – инсульт – не подтвердился. "Насколько мне известно, вчера ближе к вечеру Лев Константинович потерял сознание, была вызвана скорая, первоначальный диагноз – инсульт – не подтвердился. Сейчас Дуров находится в реанимации, он без сознания", – сказал он.

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Семья Дуровых принадлежит к знаменитой династии русских цирковых артистов. В 1950 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Георгия Герасимова и Сергея Блинникова. В 1954 году был принят в труппу Центрального детского театра. В 1963 году вместе с Эфросом перешел в Театр Ленинского комсомола, а в 1967 году – в Московский драматический театр на Малой Бронной, где и работает по настоящее время.

Лев Дуров снялся более чем в 200 кинокартинах. В том числе в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Вооружен и очень опасен", "Хождение по мукам", "Бриллианты для диктатуры пролетариата", "Человек с бульвара Капуцинов", "17 мгновений весны".