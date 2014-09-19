Совбез ООН объявил вирус Эбола угрозой миру и безопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

Все 15 членов Совета безопасности ООН проголосовали за резолюцию, объявляющую вирус Эбола угрозой миру и безопасности, сообщает BBC.

Совбез впервые провел заседание, посвященное угрозе здоровью людей, и призвал все страны мира помочь в борьбе с эпидемией в западной Африке. В резолюции также содержится рекомендация к африканским государствам снять ограничения на границах со странами, страдающими от лихорадки, так как они лишь способствуют изоляции этих стран и подрывают усилия по борьбе с вирусом.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, от лихорадки Эбола уже умерли более 2600 человек. Так, 18 сентября сообщалось, что за последние сутки от болезни умерли более 100 человек. Данные приводятся по трем наиболее зараженным странам - Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Ранее также стало известно, что вакцина от лихорадки Эбола, которую ученые протестировали на обезьянах, показала хорошие результаты в защите организма от вируса. Однако, заявляют биологи, препарат требует доработки.

В экспериментах исследователей из национальных институтов здравоохранения США невосприимчивость обезьян к вирусу продолжалась не менее 10 месяцев. Клинические испытания вакцины на людях начались в США еще в начале . В ближайшее время тестирования стартуют также в Великобритании и странах Западной Африки.