Актеру Юрию Шерстневу нужна помощь в покупке кислородного аппарата

Актер Юрий Шерстнев попросил о помощи в покупке кислородного аппарата

Тяжелобольной актер театра и кино Юрий Шерстнев обратился к своим поклонникам за помощью, передает телеканал "Москва 24".

В размещенном на своем сайте обращении Заслуженный артист России просит неравнодушных людей посодействовать в покупке кислородного аппарата.

Шерстнев давно страдает хроническим заболеванием легких, из-за чего привязан к концентратору кислорода. Чтобы пожилой актер - в этом году Шерстневу исполнилось 72 года - мог просто выйти из дома, ему необходим переносной концентратор кислорода. С таким прибором актер сможет передвигаться по городу и даже играть роли и преподавать.

Аппарат стоит от 135 до 365 тысяч рублей. Для артиста и его жены-пенсионерки Людмилы Макеевой такая сумма является неподъемной. В настоящее время удалось собрать больше 100 тысяч рублей.

Юрий Шерстнев родился 24 апреля 1941 года в Москве, в 1963 году окончил школу-студию МХАТ. В послужном списке артиста более 70 фильмов, в том числе такие, как "Д’Артаньян и три мушкетера", "Бумбараш", "Возвращение Будулая", "Борис Годунов", "Мастер и Маргарита".