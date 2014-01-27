Олимпийских болельщиков хотят расселить в каютах кораблей

Олимпийские болельщики смогут разместиться в каютах корабля

Олимпийских болельщиков, которым не хватит места в гостиницах, могут разместить в каютах кораблей, стоящих у причала в Сочи. Подобное "ноу-хау" придумали представители туристических фирм, которым приходится думать, где разместить тех, кто не успел забронировать номера в отелях.

До старта Олимпиады в Сочи остается 11 дней. Номера в центральных гостиницах Сочи еще остались, однако российские турфирмы уже готовятся к нехватке мест в отелях и предлагают своим клиентам экзотические варианты проживания, сообщает телеканал "Москва 24".

Мало осталось и билетов на поездах. Стоимость места в плацкартных вагонах составов Москва-Сочи (Адлер) начинается от 3 тысяч рублей. За места в мягком вагоне с душем и туалетом придется заплатить около 20 тысяч рублей.

Билеты на самолет стоят от 9 тысяч рублей.

В дефиците и билеты на некоторые соревнования Олимпиады. Так, уже нет в продаже билетов на матчи группового этапа мужской сборной России по хоккею.

Напомним, что человек, который собирается приехать в Сочи на период Олимпиады, должен взять с собой минимум 184 тысячи рублей, не считая билетов на соревнования.