Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января 2014, 16:15

Спорт

Олимпийских болельщиков хотят расселить в каютах кораблей

Олимпийские болельщики смогут разместиться в каютах корабля

Олимпийских болельщиков, которым не хватит места в гостиницах, могут разместить в каютах кораблей, стоящих у причала в Сочи. Подобное "ноу-хау" придумали представители туристических фирм, которым приходится думать, где разместить тех, кто не успел забронировать номера в отелях.

До старта Олимпиады в Сочи остается 11 дней. Номера в центральных гостиницах Сочи еще остались, однако российские турфирмы уже готовятся к нехватке мест в отелях и предлагают своим клиентам экзотические варианты проживания, сообщает телеканал "Москва 24".

Мало осталось и билетов на поездах. Стоимость места в плацкартных вагонах составов Москва-Сочи (Адлер) начинается от 3 тысяч рублей. За места в мягком вагоне с душем и туалетом придется заплатить около 20 тысяч рублей.

Ссылки по теме


Билеты на самолет стоят от 9 тысяч рублей.

В дефиците и билеты на некоторые соревнования Олимпиады. Так, уже нет в продаже билетов на матчи группового этапа мужской сборной России по хоккею.

Напомним, что человек, который собирается приехать в Сочи на период Олимпиады, должен взять с собой минимум 184 тысячи рублей, не считая билетов на соревнования.

Сюжет: Олимпиада в Сочи
болельщики Олимпиада-2014 Олимпиада в Сочи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика