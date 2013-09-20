Российских фанатов на ЧМ-2014 будут бесплатно перевозить 2 самолета

Фото: ИТАР-ТАСС

Всероссийское объединение болельщиков заключило договор с одной из авиакомпаний на период проведения Чемпионата мира по футболу в Бразилии. Российских фанатов, приехавших в Бразилию, будут бесплатно перевозить два самолета.

Речь идет об организованных группах болельщиков, которые смогут бесплатно прилететь из Москвы в Рио-де-Жанейро. Аналогичный рейс бесплатно привезет россиян домой по окончании чемпионата, сообщает "Р-Спорт".

Болельщики могут подать заявки в ВОБ. Рассматривать такие обращения будет президент организации Александр Шпрыгин.

Для тех, кто не сможет полететь в Бразилию бесплатно, предлагается организовать рейс по льготной цене, который позволит фанатам сэкономить почти две трети от стоимости билета.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля будущего года. В настоящий момент сборная России играет в отборочной группе, где находится на первом месте.