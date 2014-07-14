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Спорт

14 июля 2014, 11:28

Российский болельщик выбежал на поле в финале чемпионата мира

болельщики страйкеры

Российский болельщик выбежал на поле во время финального матча ЧМ

В финале чемпионата мира по футболу произошел курьезный случай. Во время второго тайма на поле выбежал болельщик. Впоследствии выяснилось, что это российский пранкер Виталий Здоровецкий, сообщает телеканал "Москва 24".

Телезрители этот эпизод в подробностях не увидели - ФИФА запрещает показывать "стрикеров" (так называют выбежавших на поле болельщиков) в трансляции. В федерации уверены, что лучший способ борьбы с любителями забегов - забвение. Однако эпизод попал в объективы фотокамер.

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Проживающий в США Здоровецкий является известным пранкером, который выкладывает свои телефонные розыгрыши на YouTube, где на его официальный канал подписано более 6,4 миллиона человек.

Впрочем, Здоровецкому далеко до известности другого "стрикера" - каталонца Джимми Джампа. Последний поставил это дело "на поток". Так, Джимми "поучаствовал" в финале чемпионата Европы 2004 года и финальном матче Лиги чемпионов 2007 года, где пробежал мимо игроков "Милана" и "Ливерпуля" с греческим флагом.

Развил свою деятельность Джамп и на других мероприятиях. В частности, он выбежал на сцену во время Евровидения 2010 году и сорвал выступление представителя Испании Даниэля Дихеса, а в 2004 году пробрался на трассу "Формулы-1" во время прогревочного круга.

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