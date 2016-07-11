Форма поиска по сайту

11 июля 2016, 15:18

Снаряд времен ВОВ нашли у дома в центре Москвы

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет нашли возле одного из домов в центре Москвы. Об этом m24.ru сообщили в столичном главке МВД.

Предмет обнаружили возле дома 5 по Стрельбищенскому переулку. Место находки оцепили. Для проверки информации на место выехали специалисты.

Ранее дважды за день снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на юго-востоке города. Предмет, похожий на авиационную бомбу, обнаружили при проведении земляных работ в районе дома № 71 по Волгоградскому проспекту.

Затем еще один боеприпас обнаружили рядом с АЗС на внутренней стороне 13-го километра Московской кольцевой.

