Москвичи решат, какие объекты обновят по программе "Моя улица" - мэр

Улицы, нуждающиеся в благоустройстве, выберут москвичи - мэр

В Москве будет разработана специальная программа по благоустройству улиц и городских общественных пространств. Объекты, которые войдут в программу выберут сами москвичи. Об этом Сергей Собянин заявил на заседании столичного правительства.

Программа "Моя улица" станет частью госпрограммы Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы".Программа предусматривает комплексное обновление городских проспектов, улиц и переулков во всех районах Москвы.

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В рамках программы все улицы Москвы будут классифицированы по следующим категориям: магистрали, составляющие транспортный каркас города; вылетные магистрали; Садовое кольцо; Третье транспортное кольцо; улицы городского значения; улицы, обеспечивающие радиальные и поперечные связи между соседними районами; внутриквартальные улицы; проезды, тупики.

Для каждой категории улиц будет разработан набор типовых стандартов благоустройства. В том числе предполагается создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и организовано пространства для велосипедистов.

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На первом этапе планируется создать новых пешеходные зоны, благоустроить вылетные магистрали и улицы в центре города, а также в радиусе 1,2 км от станций метро.

Кроме того, будет улучшено уличное освещение, упорядочено парковочное пространство и убраны ненужные ограждения и заборы. Помимо этого, фасады домов освободят от избыточных рекламных конструкций и громоздких вывесок, улицы дополнительно озеленят и украсят элементами современного уличного дизайна.

Разработка стандартов благоустройства будет проводиться открыто - с общественным обсуждением проектов на городских информационных порталах.

Как сообщалось ранее, в этом году в столице будет построено около 50 километров пешеходных улиц, большая часть которых будет находиться не в Центральном округе, а в периферийных районах. В прошлом году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

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В этом году планируется также обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки, на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка, а также от площади Европы до площади Гагарина.