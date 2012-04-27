Городские уборочные машины оснастят системой ГЛОНАСС

Фото: сайт Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

В Москве будет создана автоматическая система управления дорожной техникой, сообщает газета "Известия".

Власти планируют оснастить около 1300 уборочных машин системой ГЛОНАСС. Все их передвижения будут отображаться на карте в диспетчерском центре. В него же будут стекаться данные о погодных условиях, для получения которых будут использовать разные источники: температурные датчики на трассах, сотрудники дорожных служб, ГИБДД, МЧС и сами водители. Для удобства автолюбителей будет создан специальный сайт, где можно будет уточнить дорожный прогноз погоды.

Создание такой системы поможет диспетчерам отправлять на самые опасные дорожные участки ближайшие к ним уборочные машины. Это повысит эффективность работы городских коммунальных служб и сделает их помощь более адресной и своевременной. Кроме того, новая система будет также учитывать расход реагентов и моющих средств, количество вывезенного из города снега и другие важные параметры.