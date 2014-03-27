Реконструкцию парка "Ангарские пруды" завершат к июню

На севере Москвы началась реконструкция парка "Ангарские пруды"

На севере Москвы в четверг началась реконструкция парка "Ангарские пруды", сообщает телеканал "Москва 24".

В парке ремонтируют сцену, чистят дорожки и красят беседки и калитки. Параллельно с началом реконструкции прошел круглый стол, посвященный безопасности детей.

"Сегодня восстанавливались секции и ограждения, а также чистились пруды. В перспективе на этом месте откроется зона отдыха с двумя линиями канатных дорог, где молодежь будет с удовольствием проводить свой досуг", - рассказала депутат муниципального собрания района Западное Дегунино Надежда Перфилова.

Отметим, что главная цель реконструкции - дать возможность детям во время летних каникул побыть на свежем воздухе. Особенно это актуально для семей, у которых нет возможности на жаркий период выехать за город.

"К июню парк уже будет готов, чтобы во время летних каникул дети могли отдыхать", - добавила Перфилова.