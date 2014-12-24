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Москва 24

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Город

24 декабря 2014, 20:05

За год в столице отремонтировали 15 тысяч подъездов

благоустройство ЖКХ Петр Бирюков ремонт подъезды

"Интервью": Петр Бирюков подвел итоги работы департамента ЖКХ

В 2014 году в столице отремонтировали 15 тысяч подъездов, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, ремонт сделали за счет самих жителей и средств, выделенных городом. Еще в 2011 году более 90% московских подъездов требовали ремонта. Сейчас все они отремонтированы по тем критериям, которые были определены властями.

Петр Бирюков также сообщил, что в течение двух ближайших лет в Москве поменяют 7 тысяч лифтов.

Стоит отметить, что в 2014 году была полностью завершена программа благоустройства дворовых территорий в столице. "Из 22,5 тысячи московских дворов в начале 2011 года примерно 20 тысяч требовали ремонта. В этом году мы полностью завершили программу", - отметил заммэра.

Что касается освещения, то, по словам Бирюкова, за три последних года во всех дворах проведены необходимые работы по реконструкции освещения, созданию новых элементов освещения. Около тысячи домов в Москве получили свето-художественную подсветку.

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Также в уходящем году в центре столицы порядка 17 тысяч зданий были оснащены новыми знаками навигации. Сейчас продолжаются работы по созданию системы навигации в городском транспорте. К примеру, в метро в оформлении будут использоваться как привычные элементы навигации, так и новые - динамические табло с информацией об экстренных ситуациях, а также часы с обратным отсчетом времени до прибытия поезда. Ранее M24.ru сообщало, что в подземке уже начали их установку.

"Мы надеемся, что через три года Москва получит абсолютно новый формат навигации", - отметил Бирюков.

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