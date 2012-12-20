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Москва 24

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Город

20 декабря 2012, 09:40

За зиму московские коммунальщики используют 300 тысяч тонн реагентов

благоустройство улицы дворы уборка снега реагенты снег химия гололед

О пользе и вреде реагентов

Коммунальные службы продолжают бороться с гололедом на улицах Москвы. Проезжую часть и тротуары щедро посыпают реагентами, которые препятствуют образованию льда. Правда, не всем жителям города это нравится. Люди жалуются, что реагенты могут испортить обувь.

Как отмечают эксперты, портит ботинки горожан не столько состав реагентов, сколько их объем. Бывают случаи, когда дворники сыплют противогололедные смеси больше нужного. Впрочем, наверняка, делают это они не из желания кому-то "насолить", а из банального принципа "будет не лишним". Ведь в борьбе с гололедицей более эффективного способа, чем использование этих смесей, пока не придумали.

Какие бы реагенты коммунальщики не использовали для расчистки дорог, все это химия. Но в установленных горадминистрацией нормах все составы смесей безвредны не только для людей, но и для животных. Впрочем, многим столичным питомцам стало уже привычным носить зимой специальные башмаки.

Поскольку абсолютно безвредных противогололедных смесей еще не изобрели, власти по-прежнему советуют надевать поверх сапог бахилы.

По словам руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского, в крупном городе невозможно отказаться от применения реагентов. То, что сейчас происходит, это цивилизованно и гуманно, и прежде всего это делается для безопасности граждан.

"Никаких критических загрязнений почв, зеленых насаждений, водных объектов мы не наблюдаем", отметил чиновник.

В составе химии, которую используют в борьбе с гололедом, в этом году Москва обойдется без экспериментов. Реагент "бишофит", он же хлористый магний, не прошел экологическую госэкспертизу. Использовать его, как и другие новые составы, без одобрения экспертов не будут.

За эту зиму в борьбе за чистые и не скользкие дороги коммунальные службы Москвы готовятся потратить более 300 тысяч тонн реагентов. Если бы их перевозили по железной дороге, то потребовалось как минимум 5 тысяч вагонов.

Загрязненный химией снег в течение недели после обработки увозят на плавильные станции. При этом убирают его не только с дорог, но и во дворах.

Сюжет: Москва под снегом: гололед и пробки на дорогах

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