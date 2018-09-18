Голубая гладь и танцующий фонтан. Какие фишки появились в новых парках?

В первых числах сентября в Москве завершилось строительство парка Ходынское поле, в июле открыли парк Тюфелева роща. Завершилось благоустройство территории вокруг бывшего Миусского троллейбусного депо, на ВДНХ готовится к открытию парк аттракционов, а также обновился парк в пойме реки Битца. О главных "изюминках" обновленных территорий, читайте в материале портала Москва 24.

Музыкальные струи

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Уникальный фонтан, танцующий под музыку, построили в парке на Ходынском поле. Его открыли первого сентября. Подсвеченные струи поднимаются на разную высоту в такт музыке и создают ощущение танца.

Из основания сухого фонтана вырываются 245 струй, 64 из которых – паровые. По словам начальника управления по реализации объектов благоустройства департамента капитального ремонта Сергея Маркова, особый эффект танцующие струи производят на зрителей вечером. Поэтому и запускают фонтан со всеми атрибутами – подсветкой и музыкой – с наступлением темноты, а днем он работает в обычном режиме.

Фонтан установлен на центральном променаде парка, пересекающего Ходынское поле с северо-востока на юго-запад. Его выложили гранитной плиткой и на протяжении всего диаметра дорожки вмонтировали фонарики.

По обе стороны аллеи расставлены павильоны, в которые в ближайшее время заедут арендаторы. Как рассказал ранее порталу Москва 24 Сергей Марков, в одном из павильонов разместится крупный батутный центр. Будут здесь павильоны различных видов спорта и детского отдыха, а часть уличных строений отдадут под общепит. Осенью в парке высадят 450 деревьев.

Первая очередь парка Ходынское поле была создана в прошлом году. На бывшем летном поле возвели и озеленили искусственные холмы высотой до десяти метров. На вершине холмов установили ветроуказатели, также отсылающие в прошлое – к первому столичному аэродрому. Для детей сделали игровой комплекс "Самолет" с объемными игрушками, а для спортсменов – скейт-парк.

Фермерский рынок и ресторанный дворик

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В помещении бывшего Миусского троллейбусного парка создадут ярмарку фермерских продуктов, а также здесь появится и большой ресторанный дворик. Прилегающие к зданию бывшего депо улицы в августе этого года привели в порядок. Обновились улицы: Лесная, Миусский переулок, 1 и 2 Миусские улицы, Миусская площадь, 1, 2, 3 и 4 Лесные переулки.

Пешеходную часть тротуаров расширили до трех метров и вымостили крупными гранитными плитками, заменили бортовой камень, обустроили подземную кабельную канализацию и обновили ливневку. На проезжей части заменили асфальт, а число полос для проезда транспорта при этом осталось прежним.

Вдоль Лесной улицы и на прилегающей территории уложили 8,3 тысячи квадратных метров газона, установили 93 лавочки и 238 урн. В порядок привели фасады 21 здания. Проходящие по всей улице трамвайные пути также обновили, сделали восемь новых платформ с современными остановочными павильонами. Лесная стала значительно светлее – здесь установили 396 опор освещения.

Участок второй Миусской улицы от первой Миусской улицы до Миусского переулка стал полностью пешеходным. Прогулочную площадь выложили гранитной плиткой, расставили лавочки, а осенью здесь высадят клены. Деревья также посадят вдоль Лесной улицы и в прилегающих переулках – всего около 130 штук. А весной следующего года планируют высадить столько же кустарников.

Голубая гладь

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

На месте механосборочного цеха бывшего завода имени Лихачева разбили парк Тюфелева роща. Главная достопримечательность ландшафтного парка – искусственный пруд с кристально чистой водой. Бассейн с волнообразными берегами из гранита, прозрачной голубой водой, с лежаками и зонтиками переносит в райский уголок далекого средиземноморского города. А на фоне большой стройки, заводских труб и железной дороги водоем кажется миражом.

Вода здесь проходит несколько ступеней очистки, поэтому всегда кажется чистой и прозрачной. Глубина бассейна небольшая, всего один метр, но окунуться в него не получится – купание запрещено. Извилистые дорожки в парке выложены мелкой гранитной плиткой, а газоны приподняты от уровня земли примерно на полметра. Клумбы из разных растений разбиты вдоль всего променада.

Парк засадили в основном многолетними цветами и злаками, а также высадили около четырех тысяч деревьев и кустарников. Прогулочную зону длиной 1,3 километра накрыли перголой – навесом из стальных опор, покрытых деревянными досками. В некоторых местах металлический скелет перголы оставили без обшивки. По задумке голландско-американского дизайнера и архитектора Джерри Ван Эйка, создавшего проект Тюфелевой рощи, стальные, ржавеющие элементы должны отсылать к истории территории – конвейеру автозавода.

Часть навеса имеет полукилометровый второй этаж с деревянной дорожкой и стеклянными панелями. Нижний ярус перголы защищен от дождя и палящего солнца. Для детей в парке оборудована детская площадка со скалодромом и батутом, а для любителей спорта постарше есть волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки.

Вообще, Тюфелева роща вернулась на свое историческое место: до строительства автогиганта ЗиЛ здесь веками рос реликтовый хвойный лес, который окружал находящийся неподалеку Симонов монастырь. В прежние времена здесь любили охотиться русские цари. А писатель Николай Карамзин, автор "Истории государства российского", после прогулок по Тюфелевой роще отправил героиню повести "Бедная Лиза" именно в эту часть Москвы.

Футбольное поле

Проектное решение. Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пойме реки Битца в районе Северного Бутово на юго-западе Москвы создали футбольное поле с искусственным покрытием. Его дренажная система и покрытие соответствуют требованиям РФС и FIFA. Площадь игровой зоны составляет около 2,2 тысячи квадратных метра. Поле располагается северо-восточнее главного входа, вместе с другими спортивными площадками.

Через реку Битца возвели четыре пешеходных моста из металла в виде небольшой арки. Сооружения оборудовали поручнями и замостили террасной доской. Протяженность каждого сооружения – более 12 метров, а ширина – около трех метров. Гуляющим по парку с мостиков открывается вид на береговую линию прудов, благоустроенную набережную и живописный рельеф.

Всего в парке благоустроят и озеленят 14,7 гектара территории. Здесь появятся места для семейного отдыха и прогулок с детьми.