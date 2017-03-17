Более 270 км пешеходных пространств было создано в Москве за три года

Более 270 километров пешеходных и обустроенных городских пространств было создано в столице за последние три года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Также он добавил, что за три года были отремонтированы более двухсот улиц. Стандарты, по которым ведется работа по программе "Моя улица", разрабатывались с учетом пожеланий горожан.
В планах на 2017 год обустроить около 80 различных общегородских пространств, включая улицы, въездные магистрали, включая крупные площади. По словам Бирюкова, это должно способствовать комфорту жителей города. Тем более что москвичи с каждым годам все более принципиально, предвзято подсказывают городским властям, что необходимо сделать и улучшить.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ПО ПРОГРАММЕ "МОЯ УЛИЦА" В 2016 ГОДУВ 2016 году по программе "Моя улица" в порядок привели 60 основных центральных улиц и магистралей. В частности, благоустройство состоялось на Бульварном и Садовом кольце, Тверской, Таганской, Большой Якиманке, Моховой, Новом Арбате.
На магистралях в рамках работ расширили тротуары и ликвидировали "бутылочные горлышки" – сужения проезжей части, из-за которых на дорогах возникали заторы.
Для пешеходов увеличили тротуары, а на пешеходных зонах уложили светлую плитку. По замыслу разработчиков, она будет нагреваться меньше, чем асфальт, что уменьшит эффект теплового острова (повышение температуры в местах скопления промышленности, машин и людей), который есть на всех крупных столичных магистралях.
В ходе работ расчистили пространство над пешеходами – с улиц убрали лишнюю рекламу, а провода скрыли под землей. Всего спрятали около 30 километров кабеля.
На улицах появились скамейки, урны и новые остановки. В центре столицы установили фонари в винтажном стиле. Также в городе высадили свыше трех тысяч деревьев: липы, вязы, рябины, каштаны, дубы и клены появились более чем на 30 столичных улицах.
На заключительной стадии озеленили Новый Арбат. Там появилась липовая аллея. Высота каждого дерева – 7 метров, возраст – 35 лет. Аллею высаживали специально при минусовой температуре, чтобы деревья лучше прижились.