Более 270 км пешеходных пространств было создано в Москве за три года

"Интервью": Петр Бирюков – о программе "Моя улица"

Более 270 километров пешеходных и обустроенных городских пространств было создано в столице за последние три года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также он добавил, что за три года были отремонтированы более двухсот улиц. Стандарты, по которым ведется работа по программе "Моя улица", разрабатывались с учетом пожеланий горожан.

В планах на 2017 год обустроить около 80 различных общегородских пространств, включая улицы, въездные магистрали, включая крупные площади. По словам Бирюкова, это должно способствовать комфорту жителей города. Тем более что москвичи с каждым годам все более принципиально, предвзято подсказывают городским властям, что необходимо сделать и улучшить.