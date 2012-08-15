Благоустройство территории Серебряного Бора завершено

ИТАР-ТАСС

Благоустройство территории Серебряного Бора на северо-западе Москвы завершено, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды. В ходе работ подрядная организация ООО "ЭКО-ГРИН" разбила дорожки, посадила деревья и восстановила почвенный покров.

Сейчас планируется установить в лесопарке контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разработать предложения по обеспечению передвижения в парке инвалидов, велосипедистов и жителей с детскими колясками. Кроме того, предлагается разработать схемы лыжных трасс в Серебряном Бору на предстоящий зимний сезон.

Ранее в ходе проверки работ подрядчику были высказаны замечания. В частности, общественники были недовольны материалом, которым посыпаны дорожки, наличием мусора на территории и следами, оставленными техникой на грунте.