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Город

12 августа 2014, 18:38

Власти Москвы планируют благоустроить Братеевскую пойму

благоустройство Мосгордума депутаты Кирилл Щитов озеленение города

Фото: M24.ru

Московские власти планируют благоустроить территорию Братеевской поймы. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы Кирилл Щитов.

"Будет благоустроена река Городня и прилегающая к ней территория. Здесь уже и велодорожки создали, и поставили беседки для отдыха жителей, провели озеленение. Также на Борисовских прудах запланировано строительство храмового комплекса, будет большой храм с самой высокой, если не ошибаюсь, в Москве колокольней, 80 метров. Вокруг храма будет за счет средств спонсоров оборудован большой парк", - отметил Щитов.

Он отметил, что в Москве уже приступили к формированию адресного перечня благоустройство дворов на 2015 года. "Летний период - это как раз основная такая пора, когда мы приступаем к формированию адресного перечня на предстоящий год. Поэтому сейчас мы решаем, какие дворы благоустроят, куда направят бюджетные средства на ремонт и на благоустройство, или на замену, на дополнительное оснащение”, - отметил депутат. Он напомнил, что все работы во дворах обсуждаются с депутатами муниципальных собраний, а также с жителями районов.

"Форматы живых встреч с жителями непосредственно во дворах - это самый лучший и правильный формат работы для депутата, потому что мы, во-первых, должны сами знать свои территории, знать каждый дом, и каждый закоулок, и каждый двор, и каждую улицу", - заключил Щитов.

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