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Экология

09 августа 2016, 12:52

До конца осени в Москве высадят более 110 тысяч деревьев и кустарников

экология благоустройство деревья дворы кустарники озеленение

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Более 110 тысяч деревьев и кустарников высадят в столице до конца ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В центральном округе высадят наибольшее количество зеленых насаждений – 22,8 тысячи кустарников и 574 дерева. В остальных округах планируется высадить следующее количество растений:

  • СЗАО – 130 деревьев и 27 тысяч кустарников;
  • ЮВАО – 470 деревьев и 15 тысяч кустарников;
  • ЗелАО – 90 деревьев и четыре тысячи кустарников;
  • ЮАО – 300 деревьев и 12 тысяч кустарников;
  • ЮЗАО – 277 деревьев и 12 тысяч кустарников;
  • ВАО – 610 деревьев и 6,1 тысячи кустарников;
  • ЗАО – 431 дерево и 3 тыячи 158 кустарников;
  • СВАО – 238 деревьев и 4, 7 тысячи кустарников;
  • САО – 80 деревьев и 3,1 тысячи кустарников.

Работы начнутся 1 октября и завершатся к 20 ноября. Их общая стоимость составит порядка 199 миллионов рублей.

160 территорий социальных объектов озеленят в Москве осенью 2016 года. Там высадят свыше 850 деревьев и более 30 тысяч кустарников.

Вместо утраченных зеленых насаждений будет высажено 2,8 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников. Как и в прошлые годы, основной объем озеленения будет выполнен на дворовых территориях.

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