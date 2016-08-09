До конца осени в Москве высадят более 110 тысяч деревьев и кустарников

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Более 110 тысяч деревьев и кустарников высадят в столице до конца ноября. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В центральном округе высадят наибольшее количество зеленых насаждений – 22,8 тысячи кустарников и 574 дерева. В остальных округах планируется высадить следующее количество растений:

СЗАО – 130 деревьев и 27 тысяч кустарников;

ЮВАО – 470 деревьев и 15 тысяч кустарников;

ЗелАО – 90 деревьев и четыре тысячи кустарников;

ЮАО – 300 деревьев и 12 тысяч кустарников;

ЮЗАО – 277 деревьев и 12 тысяч кустарников;

ВАО – 610 деревьев и 6,1 тысячи кустарников;

ЗАО – 431 дерево и 3 тыячи 158 кустарников;

СВАО – 238 деревьев и 4, 7 тысячи кустарников;

САО – 80 деревьев и 3,1 тысячи кустарников.

Работы начнутся 1 октября и завершатся к 20 ноября. Их общая стоимость составит порядка 199 миллионов рублей.

160 территорий социальных объектов озеленят в Москве осенью 2016 года. Там высадят свыше 850 деревьев и более 30 тысяч кустарников.

Вместо утраченных зеленых насаждений будет высажено 2,8 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников. Как и в прошлые годы, основной объем озеленения будет выполнен на дворовых территориях.