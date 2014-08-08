Коммунальщики получили около 40 заявок о подтоплениях после ливня

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные коммунальщики получили около 40 заявок о ликвидации подтоплений после "тропического" ливня, который прошел в городе днем 8 августа. Большая часть заявок уже выполнена, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первое обращение поступило в диспетчерскую службу в 15.23. Всего подано 38 заявок, 27 из которых уже выполнено. С последствиями ливня борются 82 бригады коммунальщиков и 142 единицы спецтехники "Мосводостока".





Особенно сильный дождь шел в центре города, где несколько переулков на некоторое время превратились в реки. Подтопленной оказалась подземная торговая галерея "Охотный ряд", станция метро "Полежаевская" и шоссе Энтузиастов.

Читатель M24.ru сообщил о подтоплении Малой Бронной улицы. На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде.

Отметим, что грозовые дожди возможны и завтра. Москва продолжает оставаться во власти циклона.